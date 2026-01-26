Addio a monsignor Crispino Valenziano il saluto di Mattarella poche ore prima della morte

Sabato è venuto a mancare monsignor Crispino Valenziano, 94 anni, sacerdote di Cefalù e riconosciuto come uno dei principali liturgisti italiani. Poche ore prima della sua scomparsa, il presidente Mattarella ha espresso il suo saluto. La sua figura rappresenta un punto di riferimento nel campo della liturgia e della spiritualità in Italia.

Presbitero di Cefalù, era tra i più importanti liturgisti italiani. Si è spento all'età di 94 anni. Aveva organizzato il convegno "Mediterraneo, mare di pace?" che sabato mattina aveva visto per protagonista il presidente della Repubblica È morto sabato pomeriggio all'età di 94 anni, monsignor Crispino Valenziano, presbitero di Cefalù e tra i più importanti liturgisti italiani. A darne notizia il vescovo di Cefalù, Giuseppe Marciante, il presbiterio e la Comunità diocesana: "È entrato nella luce della Risurrezione di Cristo". Ordinario di Antropologia liturgica e di Spiritualità liturgica al Pontificio Istituto liturgico Sant'Anselmo, è stato membro del Pontificio Consiglio per i Beni culturali della Chiesa e della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, autore di numerose pubblicazioni, punto di riferimento per la Chiesa italiana.🔗 Leggi su Palermotoday.it

E' morto il sacerdote Crispino Valenziano, organizzatore del convegno con Mattarella a CefalùÈ deceduto oggi a Cefalù monsignore Crispino Valenziano, 93 anni, presidente della Fondazione Accademia via Pulchritudinis.

