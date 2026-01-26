Addio a Lalla Calderoni Una vita piena d’amore

Lalla Calderoni, figura amata e stimata a Pistoia, ci lascia dopo una vita caratterizzata da amore e dolcezza. Nata e cresciuta nella città toscana, ha attraversato il tempo con serenità e generosità, lasciando un ricordo positivo in chi l’ha conosciuta. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità, ma anche un’occasione per ricordare la sua gentilezza e il suo spirito affabile.

Pistoia, 26 gennaio 2026 – Bellissima in gioventù, dolcissima e solare con il trascorrere degli anni. Radiosa. Una donna piena di luce. Sempre. Una poetessa della luce. Questo era Eugenia Calderoni, per tutti Lalla. Il suo cuore si è fermato nella tarda mattinata ieri al San Jacopo dove era stata ricoverata dall’inizio della settimana. Niente hanno potuto le cure. Niente hanno potuto le preghiere. Lalla non ce l’ha fatta. Amava la vita, moltissimo, e amava le persone, accolte nel suo grande cuore che ora lascia soli e addoloratissimi l’amatissimo marito Enrico Cesaretti, sempre al suo fianco, e gli adorati figli, Chiara e Andrea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

