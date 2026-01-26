Addio a Bruno Pieraccioli Suo figlio Renato sparì dopo un derby tra Sangiovannese e Montevarchi

Bruno Pieraccioli, scomparso recentemente, era uno dei figli di Renato Pieraccioli, noto allenatore del Montevarchi. La sua morte si inserisce in un contesto segnato dalla scomparsa misteriosa di Renato, avvenuta a San Giovanni Valdarno dopo un derby tra Sangiovannese e Montevarchi. Questi eventi rimangono ancora oggi oggetto di attenzione e approfondimento nella cronaca locale.

Arezzo, 26 gennaio 2026 – Se ne è andato anche Bruno Pieraccioli, uno dei due figli maschi di Renato Pieraccioli, l'allenatore del Montevarchi la cui scomparsa, avvenuta a San Giovanni Valdarno dopo il primo derby del dopoguerra, rimane ancora oggi avvolta da un alone di mistero. Una vicenda mai completamente chiarita, segnata da ipotesi, illazioni e presunte verità che non hanno mai trovato un definitivo accertamento. Sul fondo di quella storia resta soprattutto una profonda tragedia umana: la perdita improvvisa di un padre, che privò una famiglia e dei figli ancora giovani di una presenza fondamentale, per ragioni assurde e incomprensibili, lasciando una ferita destinata a non rimarginarsi.

