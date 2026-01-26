Adamant buona la prima La difesa stritola Fabriano

Nel match tra Adamant Ferrara e Ristopro Fabriano, la squadra di casa si impone con un punteggio di 73-54. La partita ha visto una buona prestazione collettiva da parte di Adamant, che ha controllato il gioco e mantenuto il vantaggio durante tutto l’incontro. Di seguito, i principali marcatori e le statistiche della gara.

Adamant Ferrara 73 Ristopro Fabriano 54 ADAMANT: Motta ne, Dioli ne, Bellini ne, Sackey 4, Renzi 16, Pellicano, Pierotti 2, Tio 17, Solaroli 12, Marchini 6, Casagrande 9, Caiazza 7. All. Sacco. RISTOPRO FABRIANO: Romondia 10, Dri 9, Beyrne 2, Vavoli 9, Beltrami 3, Silke-Zunda 8, Ponziani 4, Wojciechowski 5, Abega 5, Redini. All. Nunzi. Parziali: 10-15; 40-24; 56-41. Buona la prima per coach Sacco alla guida dell'Adamant. Nella sfida salvezza con Fabriano, i biancazzurri mettono in campo una difesa a tratti perfetta che oscura tutte le linee di passaggio degli ospiti e trascina al successo una Ferrara rivitalizzata.

