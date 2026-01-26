Ad Astràgali teatro l’anteprima assoluta della produzione internazionale Per Demetra La festa delle donne#1

A Lecce, nella Sala Astràgali, si terrà l’anteprima della produzione internazionale “Per Demetra. La festa delle donne #1”, diretta da Fabio Tolledi. L’evento, in programma dal 29 al 31 gennaio alle ore 20, vede la partecipazione di attrici e attori provenienti da diversi paesi, tra cui Italia, Spagna, Polonia, Finlandia, Tunisia e Turchia. Una proposta teatrale che unisce culture e prospettive diverse intorno a temi universali.

La Sala Astràgali di Lecce ospita per tre serate, dal 29 al 31 gennaio, alle ore 20, in anteprima assoluta, la produzione internazionale "Per Demetra, la Festa delle Donne #1", diretta da Fabio Tolledi, con attrici e attori provenienti da Italia, Spagna, Polonia, Finlandia, Tunisia e Turchia.

