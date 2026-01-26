Acqua razionata in 28 Comuni della provincia | il nuovo calendario Sasi

La Sasi Spa ha annunciato il nuovo calendario delle interruzioni notturne dell’acqua in 28 comuni della provincia. Le restrizioni, necessarie per garantire una distribuzione equilibrata della risorsa, sono state pianificate per evitare disservizi prolungati. Si invita la cittadinanza a consultare le date e gli orari delle interruzioni programmate, al fine di pianificare l’uso dell’acqua in modo consapevole e responsabile.

Le interruzioni della fornitura della risorsa idrica sono programmate fino a lunedì 2 febbraio: ecco dove e quando l'acqua mancherà Nuova settimana di interruzioni programmate per razionamento della risorsa idrica. La Sasi spa ha comunicato il nuovo calendario delle chiusure notturne, che si rendono necessarie al fine di evitare disservizio nella erogazione idrica. Salvo diversa disposizione, nel periodo tra lunedì 26 gennaio e lunedì 2 febbraio 2026, la fornitura idrica sarà interrotta, per alcune zone e orari, in 28 Comuni della provincia di Chieti. A rimanere con i rubinetti a secco saranno i cittadini di: Altino, Archi, Atessa, Casalbordino, Casoli, Celenza sul Trigno, Cupello, Dogliola, Fossacesia, Fraine, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Lanciano, Lentella, Monteodorisio, Mozzagrogna, Paglieta, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Salvo, San Vito Chietino, Santa Maria Imbaro, Tollo, Torino di Sangro, Tufillo, Vasto.🔗 Leggi su Chietitoday.it

