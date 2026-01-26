acqua a singhiozzo manutenzione di hera disagi a predappio

Domattina, a partire dalle 8 e per circa sette ore, Hera effettuerà lavori di manutenzione sulle reti di acquedotto lungo la strada provinciale 3 del Rabbi a Predappio. L’intervento, che interesserà la frazione di Tontola, potrebbe causare disservizi nell’erogazione dell’acqua. Si consiglia di pianificare eventuali esigenze di approvvigionamento in anticipo.

Domattina a partire dalle 8 e per una durata di circa 7 ore, lungo la strada provinciale numero 3 del Rabbi, Hera effettuerà un intervento di manutenzione sulle reti di acquedotto che alimentano la frazione di Tontola a Predappio. L’intervento comporterà l’interruzione del servizio nelle vie San Pietro Tontola, Somalia, Ravenna, Forlì, Aldo Moro, Mercatali e vie limitrofe e in località Cantina Tontola, dove potranno verificarsi alcune irregolarità temporanee nella fornitura dell’acqua (brevi interruzioni nell’erogazione dell’acqua e abbassamento della pressione, alterazione del colore), "di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico", come informa Hera in un comunicato ai cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

