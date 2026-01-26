Achille Lauro centra tre sold out a Milano

Achille Lauro ha registrato tre sold out a Milano in pochi mesi, confermando il suo successo crescente. Il 2026 si presenta come un anno importante per il cantante romano, che continua a consolidare la propria presenza nel panorama musicale italiano. La sua capacità di attirare un pubblico numeroso testimonia la sua costante popolarità e il riconoscimento nel settore.

Achille Lauro segna quattro sold out a Milano nel giro di pochi mesi: un 2026 brillante per il cantante romano da anni sulla cresta dell'onda. È tutto esaurito per la data evento ‘Comuni immortali’ allo stadio San Siro di Milano il 15 giugno. Data che si aggiunge ai tre appuntamenti già sold out all'Unipol Forum il 16, 17 e 23 marzo. Il tour nei palazzetti e negli stadi è prodotto da Friends&Partners, Rtl 102.5 è media partner e Frecciarossa è il treno ufficiale. Attualmente sono disponibili i biglietti per la data di Rimini del 7 giugno 2026, si possono acquistare su TicketOne e nei punti di vendita autorizzati.🔗 Leggi su Milanotoday.it

