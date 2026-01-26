accuse di violenze sulla compagna 34enne assolto

Il Tribunale di Benevento ha assolto P.T., 34 anni di San Salvatore Telesino, dalle accuse di maltrattamenti aggravati nei confronti della compagna. La decisione si basa sull'assenza di prove sufficienti a sostenere l'accusa. La vicenda evidenzia l'importanza di un procedimento giudiziario basato su criteri di giustizia e rispetto delle norme, garantendo il diritto alla difesa di ogni individuo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Tribunale di Benevento ha emesso la sentenza che assolve P.T., 34enne di San Salvatore Telesino, dalle accuse di maltrattamenti aggravati nei confronti della sua compagna. L’uomo era stato imputato di condotte reiterate fino al 2024, consistenti in minacce e percosse, anche alla presenza di un minore. Dopo una complessa istruttoria e le difese presentate dall’avvocato Antonio Leone, il Giudice Monocratico ha riconosciuto l’insussistenza dei fatti contestati. Con la sentenza di assoluzione, il Tribunale ha revocato anche il presidio cautelare precedentemente imposto all’imputato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

