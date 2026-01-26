Accusati di aver approfittato dei deficit psichici dell’amica per raggirarla | a processo

In un procedimento giudiziario a Lecce, si accusa una donna di aver sfruttato la vulnerabilità di un’amica, approfittando dei suoi deficit psichici. Secondo le accuse, la proprietaria di due immobili, una volta in condizioni agiate, avrebbe subito un grave cambiamento, vivendo ora in affitto e in condizioni di indigenza. L’indagine mira a fare chiarezza su presunte condotte di approfittamento e manipolazione, evidenziando la delicatezza di situazioni legate alla fragilità psicologica.

La vittima è proprietaria di immobili, ma avrebbe vissuto in affitto e in condizioni di indigenza. Rinviati a giudizio un 48enne e una 56enne per circonvenzione di incapace LECCE - Proprietaria di due immobili, si sarebbe ritrovata a vivere in affitto e in condizioni di indigenza, perché due amici, fingendo di volersi prendere cura di lei, avrebbero approfittato della sua fragilità. È quanto emerge dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla sostituta procuratrice Rosaria Petrolo, che oggi ha portato il giudice del tribunale di Lecce Angelo Zizzari a disporre il processo nei confronti di un 48enne di Ugento e di una 56enne di Maglie.

A Montesilvano sono stati fermati due cugini di 29 anni, residenti a Chiaiano, accusati di aver gambizzato Gianluca Pisacane, fratello dell'allenatore del Cagliari.

