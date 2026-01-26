Accordo Ue-Mercosur Torto M5s dice no | Così si mette a rischio l’economia abruzzese

Il Movimento 5 Stelle esprime il proprio dissenso verso l’accordo tra Ue e Mercosur, ritenendolo dannoso per l’economia italiana, in particolare per il settore agricolo e allevatoriale abruzzese. Secondo il partito, l’intesa rappresenta un rischio di concorrenza sleale che potrebbe compromettere la sostenibilità delle produzioni locali, considerando un’epoca di crisi e di bisogno di tutela per le imprese nazionali.

«Un'intesa fuori dal tempo, che espone agricoltura e allevamenti italiani – e quindi anche abruzzesi – a una concorrenza sleale». È netta la posizione della deputata del Movimento 5 Stelle, Daniela Torto, sull'accordo commerciale tra Unione europea e i Paesi del Mercosur, il mercato comune dell'America Latina. Secondo la parlamentare teatina, il patto strategico nasce da una visione economica superata e non tiene conto dell'attuale scenario internazionale. «L'accordo Ue–Mercosur nasce da un'impostazione vecchia di oltre vent'anni e arriva oggi senza essere realmente aggiornato a un contesto geopolitico ed economico completamente diverso – spiega Torto –.

