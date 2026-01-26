Accolto il ricorso di Alfonso Signorini | Fabrizio Corona non potrà pubblicare il nuovo episodio di Falsissimo

Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di Alfonso Signorini, impedendo a Fabrizio Corona di pubblicare il nuovo episodio di “Falsissimo”. La decisione, presa dalla prima sezione civile e firmata dal giudice Roberto Pertile, rappresenta un’ulteriore sviluppata nella disputa legale tra le parti. La vicenda si inserisce nel contesto delle controversie legate alle opere e alle pubblicazioni di Corona.

Il giudice della prima sezione civile del Tribunale di Milano Roberto Pertile ha accolto il ricorso di Alfonso Signorini, presentato nei giorni scorsi dai suoi avvocati, Daniela Missaglia e Domenico Aiello. Fabrizio Corona sarà dunque obbligato a consegnare tutto il materiale che riguarda il giornalista e conduttore televisivo, e non potrà più pubblicare in rete le informazioni inerenti a lui. L’episodio di Falsissimo previsto per stasera, di conseguenza, non andrà in onda. Pertile ha ordinato all’ex re dei paparazzi «di rimuovere immediatamente da ogni hosting provider e da ogni social media a lui direttamente o indirettamente riconducibile, tutti i video nonché tutti i contenuti (testuali, audio e video)» che riguardano il caso Signorini. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Le prime parole di Alfonso Signorini su le accuse rivolte da Corona nel nuovo episodio di falsissimo

