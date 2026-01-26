Accessibilità e inclusione nei siti Unesco la ministra Locatelli ospite a Ravenna

L’evento “Accessibilità e inclusione nei siti Unesco”, ospitato dalla ministra Locatelli a Ravenna, si propone di approfondire come migliorare la fruibilità dei monumenti Unesco. L’incontro, promosso dall’Opera di Religione della Diocesi e collaborando con enti pubblici e privati, mira a ripensare il piano di gestione dei siti, ponendo al centro i temi di accessibilità e inclusione per favorire una visita più equa e consapevole.

Ripensare il piano di gestione dei monumenti Unesco rendendo trasversale il tema dell’accessibilità: è la sfida lanciata dall’Opera di Religione della Diocesi con l’incontro di approfondimento “Accessibilità e inclusione nei siti Unesco”, organizzato in collaborazione con gli enti coinvolti nella gestione del sito Unesco. L’appuntamento è in programma martedì 27 gennaio a Ravenna, in Seminario, a partire dalle ore 9.45. Saranno presenti tutti i membri del Comitato di pilotaggio del sito Unesco di Ravenna (Arcidiocesi di Ravenna-Cervia, Soprintendenza, Musei Nazionali e Comune), che si confronteranno sul tema con la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ed esperti di accessibilità dei ministeri, tra cui Gabriella Cetorelli e Dino Angelaccio.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su accessibilità inclusione

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su accessibilità inclusione

Argomenti discussi: Accessibilità e inclusione digitale nel Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0; Ferrara punta sempre più su accessibilità e inclusione grazie al progetto innovativo che congiunge la Cittadella San Rocco e i Bagni Ducali; Università e accessibilità: a Udine nasce il primo modello italiano per la partecipazione alla vita accademica di giovani con disabilità cognitive; Università e accessibilità. Presentata a Roma l’Accademia delle Libere Abilità.

Ferrara punta sempre più su accessibilità e inclusione grazie al progetto innovativo che congiunge la Cittadella San Rocco e i Bagni DucaliDove sei: Homepage > Lista notizie > Ferrara punta sempre più su accessibilità e inclusione grazie al progetto innovativo che congiunge la Cittadella San Rocco e i Bagni Ducali ... cronacacomune.it

Accessibilità e inclusione digitale nel Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0Informativa Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o neg ... regione.campania.it

Partecipazione civica, impatto dei processi partecipativi, strumenti e pratiche di co-progettazione, inclusione e accessibilità: questi i temi al centro della Giornata della Trasparenza #unibo. In programma venerdì 23 gennaio, l’evento si propone come momento - facebook.com facebook