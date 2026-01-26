Accelera la capacità innovativa delle imprese del ravennate | meccanica logistica ed energia gli ambiti più rappresentati

Nel 2024, Ferrara e Ravenna registrano un incremento delle domande di brevetto pubblicate dall’EPO, con 51 richieste e un aumento dell’8,5% rispetto all’anno precedente. Questo dato evidenzia la crescita dell’innovazione nei settori della meccanica, della logistica e dell’energia, contribuendo a rafforzare la competitività delle imprese locali e sostenere lo sviluppo economico dell’area ravennate.

Nel 2024 sono 51 le domande di brevetto pubblicate dall'European Patent Office (EPO) riferite a Ferrara e Ravenna, con un aumento dell'8,5% rispetto al 2023. A queste si aggiungono le domande già presentate ma non ancora pubblicate. Complessivamente, dal 2011 al 2024, i brevetti nati nei due territori e protetti a livello europeo hanno raggiunto quota 751, con una crescita del 2%. Un risultato che si inserisce in un contesto nazionale segnato invece da una flessione complessiva del 3,5%, evidenziando come Ferrara e Ravenna procedano in controtendenza positiva sul fronte dell'innovazione. Le tecniche industriali e i trasporti restano il principale motore della capacità inventiva locale, assorbendo oltre il 35% delle domande di brevetto.

