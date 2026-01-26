Il 26 gennaio 1889, in occasione dell’Esposizione Universale di Parigi, fu completata la Torre Eiffel, costruita per celebrare il centenario della Rivoluzione Francese. Inizialmente accolta con diffidenza dai parigini e dai francesi, nel tempo è diventata il simbolo più riconoscibile della Francia, rappresentando l’ingegno e la patrimonio culturale del paese.

I parigini, e i francesi in generale, inizialmente non l’apprezzarono né amarono mentre oggi è il simbolo numero uno della Francia. Oggi la Tour Eiffel compie 139 anni: la sua costruzione, infatti, cominciò il 26 gennaio 1887.Ci vollero soltanto poco più di due anni per costruire quella moderna struttura alta 324 metri e pesante ben ottomila tonnellate. Era stata voluta in occasione dell’apertura dell’Esposizione Universale del 1889 che ricorreva proprio nel centenario della Rivoluzione Francese. Il suo creatore fu Gustave Eiffel, uno dei più accreditati “architetti del ferro”, geniale costruttore francese, che si ispirò alle strutture in ferro a vista della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, firmata da Giuseppe Mengoni. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 26 gennaio, si innalza la Tour Eiffel

Almanacco | Lunedì 26 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoLunedì 26 gennaio segna il 26° giorno dell’anno nel calendario gregoriano, con 339 giorni ancora da trascorrere.

Parigi, trattori sotto la Tour EiffelA Parigi, il traffico si è intensificato a causa di una protesta degli agricoltori, che hanno bloccato alcune strade con circa 100 trattori.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Almanacco | Lunedì 26 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Accadde oggi 26 gennaio, eventi storici e anniversari che hanno cambiato il mondo; Modifiche alla sosta e alla circolazione: come cambia il traffico; Almanacco di Oggi Lunedì 26 Gennaio 2026.

ACCADDE OGGI Il 25 gennaio del 1983 a Valderice (TP) il sostituito procuratore della Repubblica a Trapani Giangiacomo Ciaccio Montalto, 42 anni. #Vittimainnocente di #mafia. I sicari lo uccisero all’interno della sua ”Golf”, davanti all’ingresso della sua casa - facebook.com facebook

Accadde oggi: è il “World Pizza Day”! Il mondo celebra la pizza! x.com