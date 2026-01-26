Abbiamo tutti guardato la scalata di Honnold sul Tapei 101 in attesa che cadesse ed è terribile Guardian
La recente corsa di Alex Honnold sul Taipei 101 ha attirato molta attenzione, generando aspettative e tensione tra gli appassionati di arrampicata. Fortunatamente, l’atleta è uscito illeso dall’esperienza, confermando la sua abilità e determinazione. Questo episodio ha sottolineato l’importanza della sicurezza e della preparazione nelle imprese estreme, ricordando che anche le sfide più rischiose devono essere affrontate con cautela e rispetto per i propri limiti.
Lo saprete tutti: poi Alex Honnold non è morto in diretta streaming precipitando dai 508 metri del Taipei 101. Il più grande arrampicatore del mondo in “solo” (cioé senza alcuna corta di sicurezza) ha chiuso l’impresa in un’oretta e mezza con la nonchalance di un impiegato che va a correre la domenica mattina. Per capirci, così: Ma ovviamente lo “Skyscraper Live” di Netflix è stato un successone non esente da enormi critiche. Il punto l’ha colto molto bene il critico televisivo del Guardian Stuart Heritage: eravamo tutti attratti da un possibile snuff movie. La morte: era quello l’appeal. “Un’ora e mezza è un tempo lungo per guardare qualsiasi cosa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
