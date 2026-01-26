La recente corsa di Alex Honnold sul Taipei 101 ha attirato molta attenzione, generando aspettative e tensione tra gli appassionati di arrampicata. Fortunatamente, l’atleta è uscito illeso dall’esperienza, confermando la sua abilità e determinazione. Questo episodio ha sottolineato l’importanza della sicurezza e della preparazione nelle imprese estreme, ricordando che anche le sfide più rischiose devono essere affrontate con cautela e rispetto per i propri limiti.

Lo saprete tutti: poi Alex Honnold non è morto in diretta streaming precipitando dai 508 metri del Taipei 101. Il più grande arrampicatore del mondo in “solo” (cioé senza alcuna corta di sicurezza) ha chiuso l’impresa in un’oretta e mezza con la nonchalance di un impiegato che va a correre la domenica mattina. Per capirci, così: Ma ovviamente lo “Skyscraper Live” di Netflix è stato un successone non esente da enormi critiche. Il punto l’ha colto molto bene il critico televisivo del Guardian Stuart Heritage: eravamo tutti attratti da un possibile snuff movie. La morte: era quello l’appeal. “Un’ora e mezza è un tempo lungo per guardare qualsiasi cosa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Abbiamo tutti guardato la scalata di Honnold sul Tapei 101 in attesa che cadesse, ed è terribile (Guardian)

Approfondimenti su abbiamo tutti

Alex Honnold, noto per le sue imprese di arrampicata estrema, ha recentemente affrontato una sfida insolita: scalare a mani nude il Taipei 101, uno dei più alti grattacieli al mondo, con i suoi 508 metri di altezza.

Il free climber statunitense Alex Honnold ha recentemente affrontato una sfida insolita, scalando senza protezioni la torre Taipei 101.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Angelica Bove, Benvenuti nella mia tana; I cani da slitta in Valsassina: un evento per tutti gli amanti di queste razze; Reazione Gareth Taylor è molto soddisfatto dei progressi del Liverpool nella FA Cup femminile; Cime Tempestose, Elordi e Robbie: Abbiamo vissuto il loro amore.

Meloni: «Non mi interessano le critiche sul piano, abbiamo tutti lavorato per la pace in Ucraina»Trump? «Si, ci siamo sentiti insieme al primo ministro finlandese poiché ore fa, è stata una lunga telefonata e la risposta alla domanda è sì, ho trovato una disponibilità da parte del presidente ... roma.corriere.it

Aurora Ramazzotti svela la data del matrimonio con Goffredo Cerza: «Ecco quando ci sposeremo, abbiamo guardato più di 20 location»«Sì, succederà. Non che prima avessimo dei dubbi, però adesso esiste una data. Abbiamo mandato i save the date, per questo vi posso raccontare un po' di più, anche se non tutto», dice Aurora ... ilmattino.it

San Marino. Comites: “Giornata della Memoria, abbiamo tutti la responsabilità di non dimenticare gli orrori dell’olocausto e di impegnarci a difendere sempre il rispetto della dignità umana” - facebook.com facebook

Abbiamo sentito Zelensky che, dopo tutti i soldi, gli sforzi, gli aiuti che ha avuto, ha pure il coraggio di lamentarsi. Amico mio, stai perdendo la guerra, stai perdendo uomini, credibilità e dignità: firma l'accordo di PACE il prima possibile. Devi scegliere fra una sc x.com