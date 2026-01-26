Abbandono selvaggio di rifiuti nuove sanzioni per conferimenti fuori orario

Il Comune intensifica le sanzioni per l’abbandono selvaggio di rifiuti e i conferimenti fuori orario, al fine di tutelare il decoro urbano e promuovere comportamenti corretti. L’azione mira a ridurre i problemi legati alla gestione dei rifiuti, favorendo una città più pulita e rispettosa delle norme, attraverso misure più incisive e un’attenzione costante alla tutela ambientale.

Prosegue con decisione l'azione del Comune contro il mancato conferimento e l’abbandono selvaggio dei rifiuti nel centro cittadino, fenomeno che continua a compromettere il decoro urbano e la civile convivenza. Anche nella scorsa domenica, così come nella precedente, è stato effettuato un servizio straordinario degli agenti della polizia locale, che ha portato complessivamente all’elevazione di 77 sanzioni pecuniarie. L’attività, svolta dalle 6 alle 12, ha visto impegnati dieci agenti in borghese della sezione ambientale, gli operatori ecologici del lotto centro Gema e il coordinamento del commissario Lizzio.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Abbandono rifiuti, 10 sanzioni e tre fermi di mezzi in due quartieriIn due quartieri, sono state emesse dieci sanzioni per abbandono di rifiuti e tre fermo amministrativi di mezzi, a seguito di violazioni del regolamento di polizia urbana.

Abbandono rifiuti, da inizio anno 982 sanzioni a GenovaSono 982 le sanzioni elevate dalla polizia locale di Genova quest'anno per abbandono di rifiuti fuori dagli appositi spazi.

