A tre mesi dalla tragedia, Pistoia e Rieti si ritrovano per l'iniziativa

Sono passati poco più di tre mesi da quando nell'assalto dei tifosi di Rieti al pullman di quelli di Pistoia un sasso ha sfondato il parabrezza uccidendo Raffaele Marianella. Una tragedia che le due società, proprio per rendere omaggio alla vita interrotta in un modo tanto assurdo, hanno in qualche modo trasformato in opportunità. Ieri sera alla LumoSquare di Pistoia, per la sfida di A2 Estra Pistoia Basket e RSR Sebastiani Rieti - vinta dagli ospiti 85-86 - si sono ritrovati insieme tanti bambini del minibasket delle due città che, insieme ai giocatori, hanno indossato una maglietta con la scritta "Oltre i Colori". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - A tre mesi dalla tragedia, Pistoia e Rieti tornano insieme "Oltre i colori"

Approfondimenti su pistoia mesi

Il 19 ottobre scorso, Raffaele Marianella, autista del pullman dei tifosi del Pistoia Basket, perse la vita a causa di un agguato a Rieti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su pistoia mesi

Argomenti discussi: Macfrut 2026 cresce ancora: a tre mesi dall’evento +28% di area espositiva; Tragedia a Lucera, neonato di tre mesi morto in culla. Il sindaco: Il mio cuore è in frantumi; Pensioni, dal 2029 potrebbero volerci tre mesi in più. Cosa sappiamo; Macfrut, tre mesi alla fiera. Superficie espositiva +28%: La direzione intrapresa è giusta.

A tre mesi dalla tragedia, Pistoia e Rieti tornano insieme Oltre i coloriRicordando Raffaele Marianella, autista ucciso da un sasso di alcuni tifosi reatini, presentata prima del match di domenica sera di Serie A2 l'iniziativa portata avanti dalle due società contro ogni t ... msn.com

Dalla guida automatica alle vacanze di tre mesi: così cambierà il modo di viaggiare entro il 2050Come cambierà il modo di viaggiare nei prossimi decenni? Tra auto senza conducente e vacanze di tre mesi, le promesse del futuro del turismo. meteo.it

Esco ora dal Tribunale di Pistoia, dopo un’udienza surreale. Ho assistito a qualcosa che, purtroppo, capita più spesso di quanto si possa immaginare: un padre che ha smesso di vedere i figli, per scelta. Da 7-8 mesi, li ha visti solo pochissime volte e per - facebook.com facebook