A Spazio Cultura è tempo di poesia | Luisa Trimarchi presenta Carteggio d' amore 

A Spazio Cultura, il 31 gennaio alle 17:30, si svolgerà l'incontro con Luisa Trimarchi per presentare la sua ultima raccolta di poesie,

Sabato 31 gennaio alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, incontro con Luisa Trimarchi per la presentazione della sua ultima raccolta di poesie “Carteggio d'amore”, novità editoriale di Puntoacapo Editrice. A dialogare con la poetessa saranno Franca Alaimo e Ornella Mallo. Tra madri bambine, infrante e ancorate a un passato che al tempo stesso sembra ieri, domani e per sempre, riaffiorano i tratti distintivi di una voce ben definita della poesia contemporanea, che si esalta nel calibrato uso del trattino a metà verso e delle parentesi in conclusione di te sto: “(non cesserai mai di desiderarmi – non cesso di attenderti)”.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: A spazio cultura è tempo di poesia con Bartolomeo Bellanova

Leggi anche: Allo Spazio Cultura è tempo di poesia con Melania Valenti

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Incontro con l'autore a Spazio Cultura: Salvatore Lo Bue presenta L'Opera; Beatles Day Italia: una giornata-evento dedicata alla leggenda dei Fab Four; Omaggio a Duilio de Polo Saibanti presso lo Spazio Cultura di Borgo San Mauro; Spazio Rossellini, a teatro con le famiglie per imparare ad ascoltarsi.

A Foiano della Chiana la Casa della Cultura è diventata il cuore pulsante del centro storicoArezzo, 3 novembre 2025 – A Foiano della Chiana la Casa della Cultura è diventata il cuore pulsante del centro storico. Bilancio dei primi sei mesi di attività e nuove prospettive per il futuro. A sei ... lanazione.it

Annalena Benini: La cultura non è né di destra né di sinistra, qui diamo spazio a tutti«La cultura non è né di destra né di sinistra. È fatta di parole. Parole preziose, leggere e precise, che provano a raccontare il presente in movimento». Annalena Benini passeggia tra i padiglioni del ... torino.repubblica.it

DUINO AURISINA - L’esposizione allo Spazio Cultura dura fino al primo febbraio e intende celebrare la tradizione che unisce Alpini e comunità civili attraverso il linguaggio dell’arte visiva. ISCRIVITI anche al nostro canale Telegram -> https://t.me/ilgoriziano - facebook.com facebook