A Sant’Agnello il progetto Educazione al Movimento Ospite la medaglia italiana Lucilla Andreucci 

A Sant’Agnello si svolge il terzo laboratorio del progetto “Educazione al Movimento”, dedicato all’insegnamento di posture corrette, coordinazione e prevenzione degli infortuni. L’iniziativa vede la partecipazione di esperti e ospiti di rilievo, tra cui la medaglia olimpica Lucilla Andreucci. Un’occasione per promuovere l’educazione motoria tra i giovani, con attenzione alla salute e al benessere fisico.

A Sant’Agnello il terzo laboratorio del progetto “Educazione al Movimento”: i ragazzi imparano posture corrette, coordinazione e prevenzione infortuni con esperti e ospiti d’eccezione come Lucilla Andreucci.. Stamattina il Sindaco  Antonino Coppola, il Presidente del Consiglio Comunale  Giovanni Gargiulo  e la Consigliera delegata allo sport  Rosa Mastellone  hanno presenziato al terzo appuntamento del progetto “ Educazione al Movimento “, patrocinato dal  Comune di Sant’Agnello  e organizzato gratuitamente dall’ APD Carotenuto  per tutti i ragazzi dai 9 ai 15 anni, in collaborazione con  Guglielmo Formichella, direttore tecnico del progetto, preparatore di atleti professionisti ed esperto in terapia manipolativa ed esercizio terapeutico. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

‘Educazione al Movimento’: progetto gratuito per i ragazzi dai 9 ai 15 anni“Educazione al Movimento” è un progetto gratuito dedicato ai ragazzi dai 9 ai 15 anni, promosso dal Comune di Sant’Agnello e organizzato dall’APD Carotenuto.

