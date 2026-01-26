A Sant’Agnello il progetto Educazione al Movimento Ospite la medaglia italiana Lucilla Andreucci 

A Sant’Agnello si svolge il terzo laboratorio del progetto “Educazione al Movimento”, dedicato all’insegnamento di posture corrette, coordinazione e prevenzione degli infortuni. L’iniziativa vede la partecipazione di esperti e ospiti di rilievo, tra cui la medaglia olimpica Lucilla Andreucci. Un’occasione per promuovere l’educazione motoria tra i giovani, con attenzione alla salute e al benessere fisico.

A Sant’Agnello il terzo laboratorio del progetto “Educazione al Movimento”: i ragazzi imparano posture corrette, coordinazione e prevenzione infortuni con esperti e ospiti d’eccezione come Lucilla Andreucci.. Stamattina il Sindaco Antonino Coppola, il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Gargiulo e la Consigliera delegata allo sport Rosa Mastellone hanno presenziato al terzo appuntamento del progetto “ Educazione al Movimento “, patrocinato dal Comune di Sant’Agnello e organizzato gratuitamente dall’ APD Carotenuto per tutti i ragazzi dai 9 ai 15 anni, in collaborazione con Guglielmo Formichella, direttore tecnico del progetto, preparatore di atleti professionisti ed esperto in terapia manipolativa ed esercizio terapeutico. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

