A Quarta Repubblica, Nicola Porro introduce un nuovo episodio dedicato alle recenti problematiche di sicurezza in Italia. Questa sera si parla ancora una volta del gioielliere Roberto Zancan, vittima di una rapina, analizzando il contesto e le implicazioni di episodi di criminalità che si ripetono nel Paese. Un approfondimento volto a offrire uno sguardo equilibrato sulla situazione, senza sensazionalismi, per comprendere meglio le sfide di sicurezza che interessano la società italiana.

Nicola Porro, come ogni lunedì, torna con un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, il programma di approfondimento politico ed economico in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 26 gennaio 2026. Al centro della puntata, lo scontro diplomatico tra Italia e Svizzera dopo la scarcerazione di Jacques Moretti, accusato – insieme alla moglie – della strage di Crans-Montana. A seguire, partendo dalla storia della famiglia nel bosco, un approfondimento sul sistema degli affidi in Italia, tra procedure e tutela dei minori. Spazio anche al tema della sicurezza, con la testimonianza del gioielliere Roberto Zancan, ancora una volta vittima di una rapina; nell’ultimo episodio, ha dovuto sparare per mettere in fuga i ladri. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - A Quarta Repubblica il gioielliere Roberto Zancan, ancora una volta vittima di rapina

Approfondimenti su quarta repubblica

Ultime notizie su quarta repubblica

Argomenti discussi: Crans, la Svizzera attacca Quarta Repubblica; Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni di stasera: Porro intervista il pm Gallucci sui tentativi per influenzare le indagini sul centrodestra; Garlasco, scintille a Quarta Repubblica: Il movente? Nell'altro computer...; Retequattro, stasera a Quarta Repubblica Crans-Montana, caso Garlasco e il pm Gallucci.

