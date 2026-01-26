A ogni piattaforma il suo cibo

A ogni piattaforma il suo modo di condividere il cibo. Nel tempo, il valore simbolico di ciò che mangiamo si è evoluto, riflettendo status e identità. Oggi, i social media amplificano questa dinamica, trasformando il modo in cui esprimiamo e percepiamo il cibo. Comprendere questa relazione aiuta a interpretare meglio le tendenze e i messaggi che circolano online, offrendo uno sguardo più consapevole sul ruolo del cibo nel contesto digitale.

Se il cibo ha sempre avuto un valore posizionale (la piramide alimentare del signorotto feudale è diversa da quella del villano, anche prima di Veblen), i social non fanno che amplificare la portata dell’ostentazione. Già nel 2015 l’hashtag #foodporn contava più di 50 milioni di immagini, a cui se ne aggiungevano circa 62.000 al giorno. Per anni, fotografare e pubblicare il cibo prima di postarlo è stato obbligatorio, anche se nel 2025 si nota un affievolimento di questo trend. Certamente, la possibilità di condividere l’esperienza (da uno chef stellato come in una paninoteca zozza) aggiunge una dimensione al consumo, lo rende sociale e ne prolunga la memoria. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - A ogni piattaforma il suo cibo Lavori su piattaforma: dai rider del cibo ai tasker per i mobili, come vivono i 690mila ostaggi dell’algoritmoI circa 690mila lavoratori su piattaforme digitali, dai rider alle tasker, vivono una quotidianità spesso segnata dall’incertezza e dalla dipendenza dagli algoritmi. Leggi anche: "Come l’Italia rovina ogni giorno il suo caffè", Luca Bassi presenta il suo libro al Raineri-Marcora La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. 99 notti nella foresta FINITO su ROBLOX Argomenti discussi: C’era una volta #foodporn | A ogni piattaforma il suo cibo; Come GedShop sta ridefinendo il ruolo del gadget aziendale con l'AI; Piattaforme di Approvvigionamento Digitale: AgID aggiorna le Regole Tecniche per la gestione degli appalti pubblici - ANCE; Arknights: Endfield è disponibile da oggi su ogni piattaforma. Lo sai che esiste una piattaforma di studio con una SEZIONE DEDICATA all'approfondimento della lingua INGLESE per i concorsi https://studia.omniavis.it/ E troverai tanto altro materiale compresi quiz su ogni materia, tracce, audiopillole e approfondimenti ... - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.