A Novara il corso per diventare un educatore cinofilo

A Novara, Gogodog organizza un corso per diventare educatore cinofilo. Il percorso, patrocinato dal Centro Nazionale Sportivo Libertas del Coni, è pensato per chi desidera acquisire competenze professionali nell’ambito dell’educazione e gestione dei cani. Il corso offre una formazione accurata, rivolta a chi vuole lavorare nel settore cinofilo con competenza e rispetto per gli animali.

Un corso per diventare educatore cinofilo. Si tratta dell'idea di Gogodog Novara con il patrocinio del centro nazionale sportivo Libertas appartenente al Coni. Il corso consegnerà ai partecipanti un diploma e saranno accreditati punti Snaq (sistema nazionale di qualifiche del Coni). Per info: 342 162 3079?. Il corso si terrà a settembre con lezioni in presenza e tirocinio gratuito ed esame finale nel centro cinofilo di Novara Gogodog. Liste d'attesa, la segnalazione esasperata: "Per una visita devo andare ad Asti fra nove mesi. Siamo stufi" .🔗 Leggi su Novaratoday.it

A Ponsacco il corso per Operatore Cinofilo o Educatore di 1° livelloA Ponsacco parte il corso per Operatore Cinofilo e Educatore di 1° livello, organizzato da Family Dog's e riconosciuto ACSI.

