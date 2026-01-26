A Naked Love di Gabriele De Pasquale al Teatro di Documenti

In scena al Teatro di Documenti venerdì 30 gennaio “A Naked Love” di Gabriele De Pasquale.Un’opera teatrale per adulti. Dieci i racconti che trattano il rapporto uomo – donna e la gestione della sessualità.In “A Naked Love” c’è l’Amore. L’amore non solo di coppia ma anche quello verso sé stessi, quello che ci rende fragili e vulnerabili, quello di una madre, quello delle partenze e quello del non ritorno, quello del prendersi cura, quello che diventa quotidianità e routine.In alcuni capitoli si affrontano le difficoltà femminilifemministe dei giorni nostri, mentre in altri si conduce il pubblico a riflettere sul rapporto di coppia e sulla propria sessualità.🔗 Leggi su Romatoday.it

“Purgatorio” in scena al Teatro di Documenti di Roma: teatro, arte e verità nel memoir di Ilaria PalombaAl Teatro di Documenti di Roma debutta “Purgatorio”, adattamento teatrale del memoir di Ilaria Palomba.

Leggi anche: "Trachinie" al Teatro di Documenti

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: A Naked Love di Gabriele De Pasquale in scena al Teatro di Documenti il 30 gennaio; Antonio Monforte: Sant’Agata è il nuovo singolo dedicato alla Santa Patrona di Catania; Lo Zodiaco SPA – La Serata Donne delle Terme Euganee il 28 Gennaio 2026; BRING ME THE HORIZON: una data a luglio al Ferrara Summer Festival.

“A Naked Love” di Gabriele De Pasquale in scena al Teatro di Documenti il 30 gennaio Link nella bio > #teatro / #arte #theatre #cultura #musica #humor #theater #performance #spettacolo #teatromusical #musical #danza #show #love #music #instagood #br - facebook.com facebook

SPETTACOLI - “A Naked Love” di Gabriele De Pasquale, in scena al Teatro di Documenti il 30 gennaio ift.tt/7dF65bl x.com