A Monza la pista da sci in centro

A Monza, nel cuore della città, sarà possibile sciare per un weekend grazie a una pista temporanea di 170 metri di sci di fondo allestita in piazza Trento e Trieste. In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, questa iniziativa offre un’opportunità di sport e divertimento urbano, senza dover allontanarsi dal centro. Un'occasione per vivere un’esperienza inusuale in un contesto cittadino.

Per un weekend si scia nel salotto di Monza. In vista delle attesissime Olimpiadi di Milano Cortina 2026, piazza Trento e Trieste ospiterà infatti una straordinaria pista da sci di fondo lunga 170 metri. L'appuntamento è per sabato 31 e domenica 1 febbraio. Grazie all’utilizzo del Neveplast, un materiale sintetico all’avanguardia che simula perfettamente la neve, si potrà ammirare una vera pista da sci di fondo incastonata tra i palazzi storici e le vetrine del centro, e sotto l'ombra del Duomo. Dalle 13 alle 17.30 di sabato 31 gennaio, sempre in piazza Trento e Trieste, arriveranno intanto Tina e Milo, le mascotte ufficiali di Milano Cortina.🔗 Leggi su Monzatoday.it

A Monza si prepara un evento speciale in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica, previsto per mercoledì 4 febbraio, in vista delle Olimpiadi Milano Cortina.

