A Monza la mostra di Bucci e della Bigia

A Monza, nella storica piazza Garibaldi, si apre la mostra dedicata a Bucci e alla Bigia, offrendo un'occasione per scoprire le loro opere. L'evento si inserisce nel percorso artistico di artisti che, dopo aver vissuto in famiglia, hanno approfondito le influenze dell’Avanguardia parigina. Un’occasione per approfondire la loro evoluzione artistica e il contatto con le tendenze del XX secolo.

È arrivato con la famiglia a Monza, nella casa di piazza Garibaldi. Poi è volato a Parigi, dove si è imbevuto della nuova arte dell'Avanguardia. Infine è tornato in città, dove ancora oggi le sue tele sono nei salotti di diversi monzesi a raccontare fatti e protagonisti del ‘900. In occasione del 70esimo anniversario della scomparsa (e a vent’anni dall'ultima esposizione a lui dedicata in Arengario) del pittore, incisore e scrittore Anselmo Bucci, ai Musei civici è aperta la mostra "Anselmo Bucci. Monza e il Novecento", realizzata in collaborazione con l’associazione Amici dei musei di Monza e Brianza.🔗 Leggi su Monzatoday.it

La mostra dedicata ad Anselmo Bucci presso i Musei Civici di Monza presenta, fino al 15 marzo, l'opera "La Scuola della Bigia".

