A Minneapolis c’è una polizia contro l’altra

Da ilpost.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Minneapolis, le forze di polizia si trovano divise tra supporto e opposizione. L’operazione anti-immigrazione promossa dall’amministrazione Trump sta generando tensioni tra le autorità statali e quelle federali, evidenziando uno scontro di competenze e approcci. Questa situazione riflette le sfide e le complessità delle politiche migratorie negli Stati Uniti, con ripercussioni che coinvolgono diverse istituzioni e livelli di governo.

L’operazione anti-immigrazione di Trump sta mettendo le autorità statali contro quelle federali, creando uno scontro su vari livelli Lo scontro è diventato ancora più evidente dopo l’uccisione a Minneapolis dell’infermiere 37enne Alex Pretti da parte di un agente della Border Patrol, uno dei due corpi (insieme al più noto ICE) che stanno portando avanti l’operazione anti-immigrazione. L’amministrazione Trump non ha nemmeno aspettato l’apertura delle indagini per dare la propria versione: secondo Steven Miller, consigliere di Trump sulle questioni interne, Pretti era un «terrorista domestico»; Gregory Bovino, il capo della Border Patrol, ha detto che Pretti voleva «massacrare gli agenti di polizia». 🔗 Leggi su Ilpost.it

a minneapolis c8217232 una polizia contro l8217altra

© Ilpost.it - A Minneapolis c’è una polizia contro l’altra

Auto impazzite volano una contro l’altra: incidente shock dopo l’inseguimento della poliziaNelle prime ore di questa mattina a Bradford, nel West Yorkshire, si è verificato un incidente stradale coinvolgendo tre veicoli, conseguenza di un inseguimento della polizia.

Leggi anche: Via Annibale Caccavello: sorpresi a rubare. Una persona arrestata dalla Polizia di Stato e un’altra sottoposta a fermo di Polizia Giudiziaria

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Minneapolis, protesta contro gli agenti anti-immigrazione

Video Minneapolis, protesta contro gli agenti anti-immigrazione

Argomenti discussi: Minneapolis, da prima operazione Ice a uccisione Pretti: la cronistoria dell’escalation; La Minneapolis somala: Siamo nel mirino perché neri; Minneapolis, una città sotto assedio; A Minneapolis c'è un clima da guerra civile.

A Minneapolis c’è una polizia contro l’altraLe violente operazioni anti-immigrazione ordinate dall’amministrazione di Donald Trump a Minneapolis e in altre città statunitensi stanno mettendo le autorità federali contro quelle statali, in uno ... ilpost.it

a minneapolis c èICE: cos’è, di cosa si occupa e cosa sta succedendo a MinneapolisL’Immigration and Customs Enforcement (ICE) è l’agenzia federale statunitense incaricata di applicare le leggi sull’immigrazione all’interno degli Stati ... blitzquotidiano.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.