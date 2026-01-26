A Minneapolis c’è una polizia contro l’altra

A Minneapolis, le forze di polizia si trovano divise tra supporto e opposizione. L’operazione anti-immigrazione promossa dall’amministrazione Trump sta generando tensioni tra le autorità statali e quelle federali, evidenziando uno scontro di competenze e approcci. Questa situazione riflette le sfide e le complessità delle politiche migratorie negli Stati Uniti, con ripercussioni che coinvolgono diverse istituzioni e livelli di governo.

L'operazione anti-immigrazione di Trump sta mettendo le autorità statali contro quelle federali, creando uno scontro su vari livelli Lo scontro è diventato ancora più evidente dopo l'uccisione a Minneapolis dell'infermiere 37enne Alex Pretti da parte di un agente della Border Patrol, uno dei due corpi (insieme al più noto ICE) che stanno portando avanti l'operazione anti-immigrazione. L'amministrazione Trump non ha nemmeno aspettato l'apertura delle indagini per dare la propria versione: secondo Steven Miller, consigliere di Trump sulle questioni interne, Pretti era un «terrorista domestico»; Gregory Bovino, il capo della Border Patrol, ha detto che Pretti voleva «massacrare gli agenti di polizia». Nelle prime ore di questa mattina a Bradford, nel West Yorkshire, si è verificato un incidente stradale coinvolgendo tre veicoli, conseguenza di un inseguimento della polizia. Minneapolis, protesta contro gli agenti anti-immigrazione Argomenti discussi: Minneapolis, da prima operazione Ice a uccisione Pretti: la cronistoria dell'escalation; La Minneapolis somala: Siamo nel mirino perché neri; Minneapolis, una città sotto assedio; A Minneapolis c'è un clima da guerra civile. Le violente operazioni anti-immigrazione ordinate dall'amministrazione di Donald Trump a Minneapolis e in altre città statunitensi stanno mettendo le autorità federali contro quelle statali. L'Immigration and Customs Enforcement (ICE) è l'agenzia federale statunitense incaricata di applicare le leggi sull'immigrazione all'interno degli Stati Uniti. Il capo della polizia di Minneapolis Brian O'Hara evita la domanda quando gli viene chiesto se alla polizia è stato ordinato di non proteggere l'ICE. Non ci sarebbero così tanti agenti dell'immigrazione a Minneapolis se le autorità locali controllassero il caos. Tensione alta a Minneapolis dopo l'uccisione di Alex Pretti, americano di 37 anni, infermiere di terapia intensiva al dipartimento governativo per i veterani, da parte di un agente federale della polizia di frontiera (Us Border Patrol). La versione ufficiale

