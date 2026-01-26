A 9 anni la puoi sposare! Le dichiarazioni shock che fanno infuriare Mario Giordano

L'ultima puntata di Fuori dal coro, condotto da Mario Giordano, ha posto l'attenzione su una problematica ancora presente nel nostro contesto. Attraverso testimonianze e analisi, il programma evidenzia le drammatiche realtà legate a pratiche e dichiarazioni che suscitano indignazione e preoccupazione, richiamando l'importanza di un confronto serio e responsabile su temi delicati che coinvolgono la società italiana.

L’ultima puntata di Fuori dal coro, il programma di approfondimento condotto da Mario Giordano, ha riacceso i riflettori su una realtà brutale che sembra appartenere a epoche lontane, ma che invece si consuma nel cuore del nostro Paese. Al centro del dibattito il fenomeno delle spose bambine, un tema che ha generato una tensione altissima in studio a seguito di un’inchiesta giornalistica che ha portato alla luce testimonianze definite inquietanti. Il punto di partenza di questa indagine è un drammatico fatto di cronaca avvenuto a Brescia, dove la giustizia italiana ha recentemente emesso una sentenza di condanna che solleva interrogativi profondi sull’integrazione e il rispetto delle leggi vigenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Un episodio inquietante a Brescia solleva ancora una volta il problema delle pratiche di matrimoni precoci e delle violenze sui minori.

Nella puntata di Fuori dal coro si è affrontato il tema delle spose-bambine, un argomento delicato e di grande attualità.

