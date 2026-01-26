28 Gennaio | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 28 gennaio porta con sé un oroscopo dettagliato per ogni segno e l'almanacco del giorno. Chi nasce in questa data si distingue per un approccio pratico e una visione a lungo termine, caratteristiche che guidano le sue scelte quotidiane. Scopri le previsioni e le curiosità di oggi, per orientarti al meglio e comprendere le influenze astrali che possono influenzare il tuo percorso.

Oggi è il 28 gennaio. Chi è nato in questo giorno è pragmatico e lungimirante, con una naturale attitudine a costruire nel tempo. È una persona affidabile, capace di unire metodo e creatività nelle scelte quotidiane. Fatti salienti: Nel 1958 nascono i celebri mattoncini LEGO, destinati a diventare un’icona mondiale del gioco creativo per bambini e adulti. Nel 1982 il generale statunitense James Lee Dozier, rapito a Verona, viene liberato dopo 42 giorni di prigionia nelle mani delle Brigate Rosse. ArieteIn amore, la passione è viva, ma rischi di scaldarti troppo: meglio contare fino a dieci. Il lavoro è incalzante: bene chi lavora in ambienti dinamici.🔗 Leggi su Veronasera.it

Approfondimenti su gennaio oroscopo

Il 10 gennaio 2026, offriamo un'analisi dettagliata dell'oroscopo segno per segno e dell'almanacco quotidiano.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

OROSCOPO 2026 segno per segno

Ultime notizie su gennaio oroscopo

Argomenti discussi: L’Oroscopo dal 22 gennaio al 28 gennaio 2026; Oroscopo: le previsioni della nostra tarologa per settimana dal 22 al 29 gennaio segno per segno; Oroscopo Rob Brezsny Capricorno 22/28 gennaio 2026; Oroscopo della settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026.

Oroscopo Scorpione: le previsioni di Simon and the Stars dal 15 al 28 gennaio 2026L'oroscopo per il segno dello Scorpione dal 15 al 28 gennaio 2026 di Simon & the Stars, l’astro-blogger più amato dal web, e astrologo meraviglioso di Elle. elle.com

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni 21-28 gennaio/ Ariete forte, Toro confusoOroscopo settimanale Ada Alberti, le previsioni fino al 28 gennaio: dall'Ariete al Toro, passando per Leone Dall’Ariete al Toro, passando per i nati sotto il segno dei Gemelli, ci saranno diverse ... ilsussidiario.net

Oroscopo del 26 gennaio 2026. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi - facebook.com facebook

L' per oggi lunedì 26 gennaio #oroscopo #luciaarena x.com