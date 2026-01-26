26 gennaio 429 il miracolo di san zanobi in piazza duomo sotto gli occhi di tutti

Il 26 gennaio 429, le spoglie di San Zanobi furono traslate dalla basilica di San Lorenzo alla nuova cattedrale di Santa Reparata, un evento importante per Firenze. Oggi, a distanza di quasi 1600 anni, la città ricorda quel momento che segnò un passaggio significativo nella storia religiosa e civica. Questa ricorrenza testimonia l’importanza del santo e il legame profondo tra Firenze e il suo patrimonio spirituale.

Firenze, 26 gennaio 2026 - Oggi Firenze ricorda il miracolo di San Zanobi in piazza del Duomo. Era il 26 gennaio 429, quando le spoglie del santo furono traslate dalla basilica di San Lorenzo alla nuova cattedrale di Santa Reparata. In quell'occasione, secondo la leggenda, un vecchio olmo rinsecchito sarebbe miracolosamente rifiorito in piazza San Giovanni all’atto del passaggio dei resti del santo e, a memoria di tale evento, fu eretta in quel luogo la colonna di San Zanobi, copratono di Firenze..Tutti gli anni il 26 gennaio, in occasione della ricorrenza, viene seguito un programma di celebrazioni che coinvolge il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e i Bandierai degli Uffizi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lunedì 26 gennaio 2026: COMMEMORAZIONE DEL MIRACOLO DI SAN ZANOBI ore 14:30 Partenza Corteo dal Palagio di Parte Guelfa ore 15:00 Commemorazione in piazza San Giovanni davanti alla Colonna apposta nel luogo del - facebook.com facebook

