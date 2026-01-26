Mercoledì sera su Sky si svolgerà un evento unico: 17 partite di Champions League in contemporanea. Una serata importante che determinerà le sorti delle squadre nella corsa agli ottavi e ai playoff. Un'occasione per seguire da vicino le sfide più decisive di questa fase della competizione, in un appuntamento da non perdere per gli appassionati di calcio.

Benvenuti alla serata più straordinaria della Champions League con 17 partite in contemporanea mercoledì che decideranno il destino di tutte le squadre nella corsa alla top 8 e ai playoff. Una serata storica e fantastica con classifica live che si aggiorna istante dopo istante mentre le squadre si giocano tutto simultaneamente per capire se basta una vittoria o serve qualcosa in più per passare il turno #ChampionsLeague #17Partite #SkySport #SkyUCL #DirettaGol #SkySport #UEFA #Top8 #Playoff #CalcioEuropeo #ClassificaLive #PartiteContemporanee #GrandeSpettacolo #MercoledìChampions #EmozioneSenzaPrecedenti #CalcioMondiale Le squadre cercano di offrire la migliore versione di sé in una notte dove arriva il momento di dimostrare il proprio livello, di capire dove sei e dove puoi arrivare. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - 17 Partite Champions in Contemporanea: sarà una serata storica su Sky!

