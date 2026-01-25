Zelensky in Lituania per l’anniversario della Rivolta di Gennaio

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la first lady Olena Zelenska sono arrivati in Lituania, dove prenderanno parte alle cerimonie in ricordo della Rivolta di Gennaio. L’evento rappresenta un momento di memoria condivisa tra i paesi e un’occasione per rafforzare i rapporti bilaterali. La visita si inserisce nel contesto delle attività ufficiali e delle manifestazioni commemorative.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la first lady Olena Zelenska sono arrivati domenica mattina in Lituania per partecipare alle commemorazioni della Rivolta di Gennaio. Durante la visita, Zelensky dovrebbe incontrare i presidenti di Lituania e Polonia nell’ambito del Triangolo di Lublino, l’iniziativa di cooperazione regionale tra i tre Paesi. La Rivolta di Gennaio del 1863 fu un’insurrezione contro il dominio dell’ Impero russo: a guidarla furono inizialmente i ribelli polacchi e successivamente quelli lituani. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Ucraina: Zelensky arrivato a Vilnius per trilaterale con Lituania e PoloniaIl presidente ucraino Zelensky è arrivato a Vilnius per partecipare a incontri ufficiali con i capi di Lituania e Polonia, Gitanas Nauseda e Karol Nawrocki.

