In via Tintori, nel locale ex libreria Il Gufo, apre Kendra Sound & Yoga Lab, un nuovo centro dedicato a yoga e suonoterapia. L’apertura, prevista per questo pomeriggio alle 17, rappresenta un’occasione per riscoprire momenti di benessere in un contesto tranquillo e accogliente, nel cuore del centro storico. Un’opportunità per chi desidera approfondire pratiche olistiche in un ambiente dedicato alla cura di corpo e mente.

Nuova apertura in centro storico in mezzo a tanti bandoni chiusi. E’ Kendra Sound & Yoga Lab, un centro di yoga e suonoterapia nel vecchio fondo della libreria per bambini Il Gufo di via Tintori: sarà inaugurato questo pomeriggio alle 17. Uno spazio che per anni ha rappresentato un punto di riferimento per tante famiglie con bambini ora ospiterà corsi di yoga, personalizzati e di gruppo, e pratiche di suonoterapia, sia individuali che per piccoli gruppi. Ad aprire la nuova attività sono due professionisti pratesi, Samuele Nigro e Leonardo Nincheri, che hanno scelto di unire le proprie competenze all’interno di un progetto condiviso, pensato come spazio di ascolto, relazione e ricerca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Yoga e suonoterapia. Un’apertura in centro

Yoga, lezione gratuita al centro di cultura RishiIl Centro di Cultura Rishi di Palermo offre una lezione gratuita di yoga presso la propria sede in via Salvatore Bono 19.

Leggi anche: Lezione gratuita di yoga per principianti al centro di cultura Rishi

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Yoga e suonoterapia. Un’apertura in centro; Un centro di yoga e suonoterapia nel vecchio fondo della libreria Il Gufo: domenica inaugura ‘Kendra Sound & Yoga Lab’; Summit sulla sicurezza a Firenze: cittadini e sindacati delle Forze dell’Ordine a confronto; Cardato Riciclato Pratese fa rete per la solidarietà: iniziativa in favore dell'Associazione italiana persone down.

Yoga e suonoterapia. Un’apertura in centroNuova apertura in centro storico in mezzo a tanti bandoni chiusi. E’ Kendra Sound & Yoga Lab, un centro di yoga e suonoterapia nel vecchio fondo della libreria per bambini Il Gufo di via Tintori: sarà ... lanazione.it

Yoga: tecniche fisiche e spirituali per migliorare il benessere mentale e corporeoUn affascinante viaggio nel mondo dello yoga e i suoi benefici sulla salute e il benessere. Scopri come la pratica dello yoga può migliorare la tua vita, riducendo lo stress, aumentando la flessibilit ... tuobenessere.it

Yoga e suonoterapia, posti limitati chiama e prenota facebook