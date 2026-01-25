X pubblica l’algoritmo su GitHub dopo la multa da 120 milioni | cosa nasconde davvero Grok

Nel gennaio 2026, X ha pubblicato il suo algoritmo su GitHub, dopo aver ricevuto una multa di 120 milioni di euro. Questa mossa ha suscitato molte domande sulla trasparenza delle piattaforme digitali e sulle motivazioni che si celano dietro a questa decisione. Analizzare i dettagli dell’algoritmo può offrire una prospettiva più chiara sulle pratiche della piattaforma e sui possibili obiettivi nascosti.

Nel gennaio 2026, la piattaforma di Elon Musk si è trovata al centro di una tempesta mediatica globale sulla trasparenza algoritmica. La decisione di pubblicare il codice sorgente del proprio algoritmo di raccomandazione su GitHub è arrivata come un fulmine a ciel sereno, ma non per caso: dietro questa apertura improvvisa si cela una multa salata da 120 milioni di euro inflitta dall'Unione Europea. Una cifra che ha costretto X a compiere un passo formale verso l'open source per allinerarsi alle richieste stringenti del Digital Services Act. Ma questa mossa rappresenta davvero un avanzamento verso una maggiore responsabilità delle piattaforme, o si tratta semplicemente di una strategia comunicativa ben calibrata per placare le pressioni normative senza rivelare i reali meccanismi operativi del social network? La domanda è rimasta sospesa nell'aria mentre esperti, ricercatori e utenti comuni hanno iniziato a scandagliare migliaia di righe di codice pubblicate sul repository.

