WWE SNME | Rhodes e Fatu non aspettano la campanella lotta per tutta l’arena interrotta da McIntyre

Qualche settimana fa a Berlino, l’interferenza di Jacob Fatu nel three stages of hell tra Drew McIntyre e Cody Rhodes ha permesso allo scozzese di vincere il titolo WWE uscendo dalla gabbia. Come sostiene il Samoan Werewolf, McIntyre avrebbe comunque vinto poichè stava uscendo liberamente dalla gabbia prima dell’intervento di Fatu, ma Rhodes non gli ha comunque perdonato l’intromissione e la tensione tra i due è salita molto nelle ultime due settimane fino ad arrivare a sancire un match 1vs1 a Saturday Night’s Main Event. Match mai iniziato. L’incontro tra Fatu e Rhodes doveva essere il primo della card di SNME, ma di fatto non è mai iniziato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

WWE: Drew McIntyre rovina la sfida tra Cody e Oba Femi a SNMEDurante SNME Saturday Night’s Main Event, si è acceso un confronto tra due protagonisti di punta della WWE: Cody Rhodes, Undisputed WWE Champion, e Oba Femi, NXT Champion.

