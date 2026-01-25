WWE | Meno di 8 minuti in TV in quasi 3 mesi da campionessa il regno di Jade Cargill

Da quando ha conquistato il WWE Women’s Championship quasi tre mesi fa, Jade Cargill ha totalizzato meno di otto minuti di tempo in TV. Questa statistica ha suscitato un dibattito tra gli appassionati, sollevando interrogativi sul ruolo e l’esposizione della campionessa nel panorama WWE. Un dato che invita a riflettere sul percorso e le strategie di presentazione di una delle figure emergenti nel wrestling professionistico.

Una statistica sorprendente ha dato via ad un acceso dibattito online: da quando ha vinto il WWE Women’s Championship quasi tre mesi fa, Jade Cargill ha lottato solo 7 minuti e 25 secondi complessivi in televisione. Secondo Cagematch.net, Cargill ha conquistato il titolo sconfiggendo Tiffany Stratton al Saturday Night’s Main Event nel novembre 2025. Tuttavia, invece di una serie di difese regolari o match competitivi, il suo regno è stato caratterizzato da vittorie lampo e pochissimo tempo sul ring. Il titolo di Jade Cargill è grande. ma il tempo sul ring è mini. Il suo primo match televisivo da campionessa è stato contro B-Fab ed è durato appena 2 minuti e 15 secondi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

WWE: Una curiosa statistica sul regno di Jade Cargill fa discutere i fan, Jordynne la paragona a GoldbergUna recente statistica sul regno di Jade Cargill al WWE Women’s Championship ha attirato l’attenzione dei fan.

