È venuto a mancare William Foege, medico statunitense di 89 anni, noto per aver ideato la strategia di vaccinazione che portò alla definitiva eradicazione del vaiolo negli anni Settanta. La sua opera ha rappresentato una delle più significative vittorie della sanità pubblica globale, lasciando un’eredità duratura nel campo delle malattie infettive.

È scomparso a 89 anni William Foege, il medico che sviluppò la strategia di vaccinazione che contribuì a debellare il vaiolo negli anni Settanta, in uno dei più grandi trionfi della sanità pubblica mondiale. Si è spento nella sua casa di Atlanta, come riporta il New York Times. Il dottor Mark Rosenberg, amico e collega, ha spiegato che la causa del decesso è stata un’ insufficienza cardiaca. Nel 2012 Barack Obama conferì a Foege la Medaglia presidenziale della libertà, la più alta onorificenza nazionale assegnabile ai civili negli Stati Uniti. A sinistra William Foege, a destra Edward Brandt, Washington, 3 agosto 1983 (AP PhotoJohn Duricka, File) Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - William Foege, morto il medico che debellò il vaiolo

Addio a William Foege, l’epidemiologo che sconfisse il vaioloSe n’è andato William Herbert Foege, epidemiologo statunitense di grande rilievo, noto per il suo contributo alla lotta contro il vaiolo.

Lutto per Lino Guanciale, morto il papà Clelio: “Sperava che facessi il medico”La comunità di Avezzano e Marsica piange la scomparsa di Clelio Guanciale, stimato medico di famiglia e padre dell’attore Lino Guanciale, morto improvvisamente il 30 dicembre 2025 all’età di 78 anni.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Morto l'epidemiologo William Foege, debellò il vaiolo e promosse le vaccinazioni nel mondo.

William Foege, morto il medico che debellò il vaioloÈ scomparso a 89 anni William Foege, il medico che sviluppò la strategia di vaccinazione che contribuì a debellare il vaiolo negli anni Settanta, in uno dei ... lapresse.it

L'OMS: «Monumentale» È morto l'epidemiologo William Foege, grazie a lui fu estirpato il vaioloA 89 anni è morto nella propria casa di Atlanta William Herbert Foege, l'epidemiologo statunitense noto per aver contribuito a debellare il vaiolo e figura chiave della sanità pubblica mondiale. bluewin.ch

Il medico ed epidemiologo statunitense William Herbert Foege, una delle figure chiave della sanità pubblica mondiale e protagonista dell’eradicazione del vaiolo, la prima malattia infettiva eliminata dalla storia dell’umanità, è morto nella sua abitazione di Atla - facebook.com facebook