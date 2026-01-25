Un giovane di 20 anni ha aggredito la madre in strada, nei pressi di via Imera, tentando di ottenere denaro. L'episodio è avvenuto in un contesto di possibile crisi psichica, con il ragazzo che ha strattonato e malmenato la donna. La vicenda evidenzia la delicatezza di situazioni familiari e l'importanza di interventi tempestivi in casi di crisi, per garantire sicurezza e supporto alle persone coinvolte.

È stata aggredita, strattonata e malmenata in mezzo alla strada: nei pressi della via Imera. A farlo è stato il figlio, un ventenne - verosimilmente preda di un momento di delirio - che voleva i soldi. Contanti per comprare la sostanza stupefacente. Ma la mamma, già in casa, si era rifiutata di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

La madre lo accompagna al servizio psichiatrico. E lui la aggredisce in mezzo alla stradaNella tarda mattinata di mercoledì, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura è intervenuto in seguito a una segnalazione per una lite in strada.

Leggi anche: Vuole i soldi per la droga: picchia la madre e la spinge giù per le scale

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

IvanBi - UNDERDOG (Official Video)

Argomenti discussi: Vuole i soldi per la droga e aggredisce la mamma in mezzo alla strada; La Silicon Valley vuole accumulare soldi finché si può; Per le imprese servono più soldi: l'Ugl si schiera con Confcommercio e chiede un bando da 200 mila euro; Le raccolte fondi per i bambini malati.

Valentino Rossi, papà Graziano lo accusa: «Mi ha messo l'amministratore di sostegno con l'inganno, vuole i miei soldi»L'attacco del settantunenne Graziano è arrivato dopo che Valentino ha denunciato la sua compagna e futura moglie, Ambra Arpino, per circonvenzione d'incapace ... vanityfair.it

Vuole i soldi per la droga e aggredisce il padre. ArrestatoHa aggredito e picchiato il padre dopo aver preteso i soldi per la droga. Nella tarda serata di lunedì, a Taranto, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne del posto, accusato di ... quotidianodipuglia.it

“Vuole i miei soldi” Graziano ancora contro Valentino. Padre contro figlio. Eredità e sospetti, cosa sta succedendo nella famiglia Rossi: https://fanpa.ge/tId5W - facebook.com facebook

non credo, vuole i soldi non verrebbe gratis e i Dubs non ne hanno x.com