Volley femminile Conegliano ha vinto la Coppa Italia | è la settima volta di fila

Conegliano si aggiudica per la settima volta consecutiva la Coppa Italia di volley femminile, confermando la propria supremazia nel campionato nazionale. La finale contro Scandicci si conclude con la vittoria delle venete, che consolidano il loro ruolo di protagonista nel panorama sportivo italiano. Questa vittoria rappresenta un ulteriore capitolo della loro costante presenza ai vertici del volley femminile, sottolineando la continuità di risultati e l’eccellenza della squadra.

Conegliano domina ancora in Italia nel volley femminile: è arrivata la settima Coppa Italia di fila, stavolta ai danni di Scandicci La palla cade, Conegliano esulta: un copione visto parecchie volte negli ultimi anni, in cui le ragazze in casacca arancione continuano ad alzare al cielo trofei. La grande sfida stagionale con Scandicci si è spostata dalla Serie A1 alla Coppa Italia per una sera e non c’è stata storia. Almeno a giudicare dal risultato. Forse il 3-0 finale punisce un po’ troppo Scandicci, che comunque è sempre rimasta in partita e ha dato battaglia palla per palla. I vantaggi sono stati decisivi, soprattutto nel primo set, che Conegliano ha messo in cascina con un combattuto 31-29.🔗 Leggi su Sportface.it

LIVE Scandicci-Chieri, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: in palio la finale contro Conegliano!Segui in tempo reale la partita tra Scandicci e Chieri, valida per la Coppa Italia di volley femminile 2026.

