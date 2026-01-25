Volley a Perugia la super sfida contro Trento

Il match tra Perugia e Trento, disputato il 25 gennaio 2026, si è concluso con una vittoria importante per i padroni di casa. Dopo un primo set perso nettamente, gli umbri hanno reagito e pareggiato i conti, portando a casa un risultato che potrebbe influire sulla classifica. La partita ha offerto diverse emozioni e ha dimostrato l’equilibrio tra le due formazioni in questa sfida di alto livello.

Perugias, 25 gennaio 2026 – Vittoria fondamentale per Perugia nello scontro diretto contro Trento. Sfida spettacolare in cui è successo praticamente di tutto, dopo l'11-25 nel primo set in favore degli ospiti, gli umbri hanno pareggiato i conti vincendo nel secondo parziale (25-23). Nel terzo set lo scatto decisivo da parte dei campioni del mondo in carica, andati subito sul +8 iniziale, vantaggio che ha permesso a Giannelli e compagni di chiudere sul 25-15. Il 3-1 è arrivato grazie al 25-18 nel quarto set, è stato Ben Tara a chiudere la partita con 24 punti messi a referto. Parziali: 11-25, 25-23, 25-15, 25-18 SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 2, Plotnytskyi 8, Loser 10, Ben Tara 24, Semeniuk 12, Solé 7, Gaggini (L), Dzavoronok, Colaci (L), Ishikawa 1, Russo.

