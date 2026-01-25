Una ragazza a Voghera ha segnalato un episodio di molestia su un treno utilizzando l'app YouPol della polizia. L'intervento rapido ha permesso di rintracciare il molestatore, evidenziando l'importanza di strumenti digitali per la sicurezza personale. Questo caso sottolinea come le tecnologie possano rappresentare un supporto efficace in situazioni di emergenza e di rischio.

Voghera (Pavia), 25 gennaio 2016 - Una ragazza molestata su un treno ha utilizzato l'App della polizia "YouPol" per lanciare l'allarme. E la geolocalizzazione in tempo reale della persona che sta chiedendo aiuto ha fatto intervenire la Polfer di Voghera, che ha rintracciato il molestatore a bordo del treno e consentito alla vittima di proseguire il suo viaggio in sicurezza. L'episodio risale allo scorso 12 gennaio, reso noto con comunicato stampa della Questura di Pavia diramato oggi, domenica 25 gennaio, con anche la gradita sorpresa di una mail giunta dal papà della giovane vittima, che insieme alla moglie si è sentito in dovere di ringraziare i poliziotti intervenuti e tutta la Polfer per la pronta assistenza prestata alla figlia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Voghera, ragazza importunata sul treno: lancia l’allarme con l’app YouPol e fa rintracciare il molestatore

