Rudi Voeller, Direttore della nazionale tedesca, commenta la recente prestazione di Fullkrug, sottolineando come la soddisfazione del weekend passato rappresenti un risultato importante. In un’intervista a 'La Gazzetta dello Sport', Voeller esprime apprezzamento per l’impegno dell’attaccante e il suo contributo alla squadra, evidenziando l’importanza di momenti di riconoscimento nel percorso di crescita del giocatore e della nazionale.

Rudi Voeller, ex centravanti della Roma e attuale direttore della Nazionale tedesca, è stato intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. L'ex bomber giallorosso, dopo aver commento l'ormai imminente big match contro la Roma, si è voluto spostare a parlare di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco del Milan arrivato i prestito a gennaio dal West Ham. Le sue parole: Il centravanti con le “antiche virtù tedesche”, come chiamate voi questi tipi di attaccanti, è arrivato in Italia e ha avuto subito successo. Se lo aspettava? «Sono felice per Fülle, noi in nazionale lo chiamiamo solo così. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Voeller: “Sono felice per Fullkrug. La soddisfazione dello scorso weekend ripaga…”

Voeller parla di Fullkrug: «Sono felice per Fülle, noi in nazionale lo chiamiamo solo così. Gasperini vs Allegri? Ecco cosa penso»Rudi Voeller commenta l'ascesa di Fullkrug, affettuosamente chiamato Fülle, e riflette sui confronti tra Gasperini e Allegri.

Voeller: “Molto felice per Fullkrug. Il gioco dei rossoneri è ideale per lui. Su Roma-Milan …”Rudi Voeller, ex attaccante della Roma e attuale direttore della nazionale tedesca, ha commentato l’ottimo momento di Fullkrug, sottolineando come il sistema di gioco dei rossoneri sia particolarmente adatto alle sue caratteristiche.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Roma-Milan, Voeller su Fullkrug: Per lui il gioco rossonero è l’ideale e va sulle qualità; Voeller: Molto felice per Fullkrug. Il gioco dei rossoneri è ideale per lui. Su Roma-Milan …; Ex Roma, Voeller: Era il momento giusto per vedere Fullkrug al Milan. Gasperini-Allegri, sarà una bella partita; Voeller: Malen? Bravissimo giocatore, lo vedo più ala che centravanti.

Völler su Füllkrug: Sono felice per lui e spero che continui cosìL'attuale direttore della Nazionale Tedesca ha speso belle parole nei confronti dell'attuale numero nove del Milan ... msn.com

Rudi Voeller parla di Fullkrug: «Sono felice per Fülle, noi in nazionale lo chiamiamo solo così. Gasperini vs Allegri? Dico che…»Rudi Voeller parla di Fullkrug: «Sono felice per Fülle, noi in nazionale lo chiamiamo solo così. Gasperini vs Allegri? Dico che…» Rudi Voeller è pronto a gustarsi il big match Roma-Milan, una sfida ch ... calcionews24.com

L'ex attaccante della Roma Rudi Voeller a La Gazzetta dello Sport: ""Malen è veloce, ha un buon dribbling e sa segnare. La Roma ha avuto una buona idea nell'acquistarlo. Sono proprio curioso di vederli domenica, perché mi aspetto belle cose". #ASRom - facebook.com facebook

Voeller svela L’intervista su #Milan e #Roma x.com