Voeller | Sono felice per Fullkrug La soddisfazione dello scorso weekend ripaga…

Rudi Voeller, Direttore della nazionale tedesca, commenta la recente prestazione di Fullkrug, sottolineando come la soddisfazione del weekend passato rappresenti un risultato importante. In un’intervista a 'La Gazzetta dello Sport', Voeller esprime apprezzamento per l’impegno dell’attaccante e il suo contributo alla squadra, evidenziando l’importanza di momenti di riconoscimento nel percorso di crescita del giocatore e della nazionale.
Rudi Voeller, ex centravanti della Roma e attuale direttore della Nazionale tedesca, è stato intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. L'ex bomber giallorosso, dopo aver commento l'ormai imminente big match contro la Roma, si è voluto spostare a parlare di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco del Milan arrivato i prestito a gennaio dal West Ham. Le sue parole: Il centravanti con le “antiche virtù tedesche”, come chiamate voi questi tipi di attaccanti, è arrivato in Italia e ha avuto subito successo. Se lo aspettava? «Sono felice per Fülle, noi in nazionale lo chiamiamo solo così. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
L'ex attaccante della Roma Rudi Voeller a La Gazzetta dello Sport: ""Malen è veloce, ha un buon dribbling e sa segnare. La Roma ha avuto una buona idea nell'acquistarlo. Sono proprio curioso di vederli domenica, perché mi aspetto belle cose". #ASRom - facebook.com facebook
