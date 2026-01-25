Vive a Polcenigo da quattro anni | Kelly Curtis si gioca la sua seconda Olimpiade

Kelly Curtis, residente a Polcenigo da quattro anni, si prepara alla sua seconda partecipazione olimpica. Rappresentando gli Stati Uniti, si mostra entusiasta dell’esperienza e delle sfide che l’attendono. Con un percorso dedicato e determinato, Kelly si impegna a dare il massimo in questa importante competizione, portando con sé il valore della sua storia e della sua passione per lo sport.

"Indossare i colori degli Stati Uniti è qualcosa di stupendo. Ma questa volta credo che lo sarà ancora di più". Kelly Curtis, 36enne nata nel New Jersey, a breve parteciperà alla sua seconda olimpiade invernale. Un traguardo ambito da qualunque atleta voglia spingersi oltre i propri confini.

