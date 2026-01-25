Viterbo | Rotelli Fd’I maxi operazione in carcere conferma che Stato c’e’ plauso ad agenti

Un’operazione di rilievo si è svolta nel carcere di Viterbo, confermando l’efficacia delle forze dell’ordine. Rotelli di Fratelli d’Italia esprime apprezzamento per il lavoro degli agenti della Polizia penitenziaria, sottolineando l’importanza del ruolo dello Stato nel garantire sicurezza e ordine all’interno delle strutture detentive. L’intervento testimonia l’impegno quotidiano delle forze dell’ordine nel mantenimento della legalità.

“Rivolgo un sentito plauso alle donne e agli uomini della Polizia penitenziaria per l’importante operazione condotta presso la casa circondariale di Viterbo”. Questa affermazione è stata resa nota dal deputato di Fratelli d’Italia, Mauro Rotelli, che attualmente ricopre il ruolo di presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera. Operazione di Sicurezza presso il Carcere di Viterbo. “Un intervento straordinario – aggiunge Rotelli – che ha visto l’impiego di oltre 350 agenti, supportati da unità cinofile, e che ha portato al sequestro di telefoni cellulari, sostanze stupefacenti e armi rudimentali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Nel carcere di Viterbo mancano 72 agenti di polizia penitenziariaNel carcere di Mammagialla a Viterbo si registra una carenza di 72 agenti di polizia penitenziaria, in un contesto di sovraffollamento di 263 detenuti.

