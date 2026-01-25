Vita e incontri di Goffredo Fofi Il gusto di raccontare in presa diretta

Goffredo Fofi, scomparso recentemente, è stato un critico cinematografico e letterario noto per la sua indipendenza e lucidità. Fondatore di riviste e consigliere editoriale, ha dedicato la vita a promuovere cultura e impegno sociale. La sua figura rappresenta un esempio di passione e rigore nel mondo dell’editoria e della critica, lasciando un’eredità importante per chi si interessa di arte e cultura contemporanea.

Goffredo Fofi, scomparso pochi mesi fa, è stato molte cose: un critico cinematografico e letterario con la rara dote dell'assoluta indipendenza, un fondatore seriale di riviste, un acuto consigleiere editoriale, un infaticabile animatore di azione sociale e riflessione culturale. Ma è stato anche un gustosissimo raccontatore di storie. Non ha pubblicato romanzi o racconti, ma storie in presa diretta, quelle sì, sia per iscritto sia a voce (imperdibili alcuni suoi contributi radiofonici). Ha raccontato attingendo dai suoi ricordi, i con personaggi sconosciuti e con i grandi della letteratura, del cinema e anche dell'attivismo sociale e politico.

