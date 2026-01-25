Visite specialistiche personale ATA di ruolo e supplenti | permessi di 18 ore e assenze La guida

Questa guida illustra le normative riguardanti le visite specialistiche, i permessi di 18 ore e le assenze per il personale ATA di ruolo e supplente, in conformità all'articolo 69 del CCNL 2019-21. Verranno spiegati i diritti e le modalità di richiesta di permessi per visite mediche, terapie e prestazioni diagnostiche, offrendo informazioni chiare e utili per una gestione corretta delle assenze.

L’articolo 69 del CCNL 2019-21 prevede per il personale ATA, anche a tempo determinato, 18 ore di permesso annuale per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. Questa disposizione è riservata esclusivamente al personale ATA e non era prevista nel CCNL 2006-09. L’articolo distingue tra permessi e assenze per malattia. I permessi, disciplinati dal comma 11, prevedono un massimo di 18 ore per anno scolastico, mentre le assenze per incapacità lavorativa, riconducibili alla malattia, sono regolate dai commi 12 e 14. Il permesso copre il tempo necessario per effettuare visite o esami, compresi gli spostamenti, senza richiedere una condizione di incapacità lavorativa.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

