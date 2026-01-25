Violanza giovani Piantedosi | riguarda anche minorenni italiani

Il ministro Piantedosi ha sottolineato che il fenomeno della criminalità giovanile coinvolge sia minorenni italiani che stranieri. La questione dell’integrazione delle seconde e terze generazioni è importante, ma l’allarme riguarda tutti i giovani, indipendentemente dalla provenienza. La discussione si concentra sulla necessità di affrontare il problema in modo equilibrato, considerando le diverse cause e le specificità di ogni realtà.

Rivisondoli, 25 gen. (askanews) – Quello dell’integrazione delle seconde e terze generazioni degli stranieri “è un grande tema” ma l’allarme sulla crescita della criminalità giovanile “non è solo legato agli stranieri ma anche ai minorenni italiani, alla popolazione tradizionale”. Lo ha detto ai cronisti il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, giunto a Rivisondoli per partecipare alla giornata conclusiva della kermesse della Lega Idee in Movimento. “Il tema della crescita della criminalità minorile – ha ribadito – sicuramente riguarda le seconde e terze generazioni degli stranieri ma anche gli italiani.🔗 Leggi su Ildenaro.it

