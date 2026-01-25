Vince Russo attacca Triple H e Iyo Sky | Comportamento totalmente inappropriato

Vince Russo ha espresso forti critiche nei confronti di Triple H e Iyo Sky, definendo il loro comportamento nella scena della docuserie WWE: Unreal su Netflix come del tutto inappropriato. L’ex sceneggiatore della WWE ha commentato la sequenza in cui la wrestler giapponese salta tra le braccia del Chief Content Officer dopo il match di Evolution, sottolineando la sua opinione negativa sul modo in cui è stata rappresentata la scena.

La seconda stagione della docuserie WWE: Unreal, disponibile su Netflix dal 20 gennaio, ha fatto discutere per una scena che mostra Iyo Sky saltare tra le braccia di Triple H per abbracciarlo dopo il suo match contro Rhea Ripley a Evolution. Il momento ha generato un acceso dibattito online riguardo ai limiti del comportamento professionale sul posto di lavoro.

