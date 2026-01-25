VIDEO | Lucha Libre AAA del 24.012026 – Episodio completo
Ecco l'episodio completo del 24 gennaio 2026 di Lucha Libre AAA, il nuovo show settimanale della WWE. In questa puntata, tra gli altri, sono protagonisti i Motor City Machine Guns. Un'occasione per seguire le ultime novità e le esibizioni degli atleti di questa categoria, in un formato fedele alla tradizione del wrestling professionale.
VIDEO: Lucha Libre AAA del 17.01.2026 – Episodio completoIl 17 gennaio 2026, la Lucha Libre AAA debutta su Fox Mexico con il suo nuovo show settimanale, prodotto in collaborazione con WWE.
