VIDEO Gli agricoltori tornano in piazza | cibo a terra per protesta

Gli agricoltori di Avellino sono tornati in piazza, manifestando con trattori e cibo a terra per esprimere il proprio dissenso. La protesta si concentra contro l’accordo tra l’UE e Mercosur, che viene percepito come una minaccia per il settore agricolo italiano. In questa mobilitazione, decine di agricoltori hanno voluto sottolineare la loro preoccupazione e il bisogno di tutela per le produzioni locali.

Tempo di lettura: 4 minuti trattori Nuova mobilitazione ad Avellino di decine di agricoltori che si sono ritrovati in Piazza Kennedy per protestare contro l’accordo UE–Mercosu r, ritenuto una grave minaccia per il comparto agricolo italiano. Con trattori, bandiere e striscioni, i manifestanti hanno denunciato quella che definiscono una profonda disparità di trattamento sul mercato. “Non siamo contrari al libero scambio – spiegano – ma a un sistema che penalizza i nostri prodotti, costringendoci a competere con merci che non rispettano gli stessi standard ambientali, sanitari e di sicurezza”. Durante la manifestazione, forte e simbolico il gesto di alcuni agricoltori che hanno gettato frutta a terra, per mostrare concretamente il rischio di dover buttare i propri prodotti a causa dei prezzi insostenibili imposti dal mercato europeo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

